Ucraina, attacco russo su Odessa poco prima tregua Pasqua: 2 morti

(Adnkronos) – Ancora attacchi in Ucraina oggi, sabato 11 aprile, a poche ore dal cessate il fuoco temporaneo previsto per la Pasqua ortodossa annunciato da Mosca e destinata a entrare in vigore nel pomeriggio.

Secondo le ultime informazioni diffuse dalle autorità ucraine, si sono registrati raid russi in diverse regioni del Paese, con vittime e feriti tra la popolazione civile, in particolare nelle aree centrali e orientali. Due persone sono state uccise e altre due ferite in un attacco russo che ha colpito una zona residenziale nella città ucraina di Odessa, nel sud del Paese, ha riferito su Telegram il capo dell’amministrazione militare locale, Sergiy Lysak.

La Russia ha confermato che alle 4 di questo pomeriggio (le tre in Italia) entrerà in vigore la tregua chiesta da Vladimir Putin. Le operazioni di combattimento saranno interrotte fino alla mezzanotte di domani, 12 aprile, con l’ordine alle forze russe di sospendere temporaneamente le operazioni militari, pur restando pronte a rispondere a eventuali provocazioni.

Dopo l’anticipazione della tregua da parte di Vladimir Putin, Volodymir Zelensky ha garantito che anche l’Ucraina si atterrà al cessate il fuoco, specularmente. Kiev ha ribadito la disponibilità a rispettare il cessate il fuoco e ha parlato di possibili “progressi” nei negoziati, anche se il quadro resta incerto e le parti continuano ad accusarsi reciprocamente di responsabilità nell’escalation del conflitto.