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Aggressione in centro a Massa, 47enne muore sotto gli occhi del figlio di 11 anni

(Adnkronos) –
Un uomo di 47 anni è morto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile a Massa, in seguito a un’aggressione avvenuta intorno all’una in piazza Felice Palma, nel centro cittadino e a breve distanza dal Municipio. 

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata accerchiata da quattro o cinque persone non ancora identificate. Nel corso dell’aggressione l’uomo sarebbe caduto a terra, battendo violentemente la testa. L’impatto avrebbe provocato un arresto cardiaco. Con lui, al momento dei fatti, ci sarebbe stato anche il figlio di 11 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno effettuato a lungo le manovre di rianimazione senza esito. L’uomo è deceduto sul luogo dell’aggressione. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e risalire ai responsabili. 

L’episodio si inserisce in un contesto di recenti tensioni nel centro cittadino. Circa dieci giorni fa, sempre nelle ore notturne, si era verificata una violenta lite tra gruppi di giovani nella zona tra via Giardini, via Guidoni e via del Tribunale, con lancio di bottiglie e alcuni feriti. 

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