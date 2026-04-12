Ai Giardini Pubblici con due pitbull senza guinzaglio: denunciato 43enne con precedenti

Intervento della Polizia questa mattina ai Giardini di Piazza Roma, per la presenza di una persona con due cani pitbull senza guinzaglio in una zona affollata di famiglie con bambini. Alcuni genitori lo hanno segnalato e la Volante ha controllato l’uomo, un 43enne di nazionalità italiana, già noto per precedenti per rapina, ricettazione e furto. I cani circolavano senza alcun controllo con comprensibile ansia da parte dei genitori.

Nel confronto con gli agenti, l’uomo si è mostrato insofferente all’invito di mettere il guinzaglio agli animali e si è rifiutato di fornire le proprie generalità, insultando anche gli agenti. Quindi, d’improvviso, ha tentato la fuga ma è stato subito fermato dagli agenti e accompagnato in Questura. I due cani sono stati affidati in custodia alla compagna che si trovava con lui.

Il 43enne è stato denunciato per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità e gli è stata comminata la sanzione amministrativa per aver condotto i cani senza guinzaglio in uno spazio pubblico, nonché un ordine di allontanamento dal centro cittadino e la misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore.

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