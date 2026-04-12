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Altomare (Ucbm): “Diagnosi precoce e stili di vita sani sono fondamentali contro il tumore al seno”

(Adnkronos) – “Siamo giunti alla nona edizione proprio perché è un evento che richiama l’attenzione delle donne a fare, come sempre, la prevenzione, perché è fondamentale per poter offrire loro delle corrette cure che permettono una sopravvivenza così alta come nel caso del tumore al seno. Bicinrosa è un evento che ricorda questo, insieme all’importanza dei corretti stili di vita e della mobilità sostenibile, perché fattori come inquinamento, cattiva alimentazione, fumo e abuso di alcol rappresentano rischi maggiori per questo tipo di tumore.” Lo ha detto Vittorio Altomare, direttore dell’Unità di Chirurgia senologica e responsabile della Breast Unit della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, in occasione della nona edizione di Bicinrosa, l’iniziativa di sensibilizzazione promossa dalla Breast Unit della Fondazione, dedicata alla prevenzione del tumore al seno e alla promozione di corretti stili di vita, nel centro della Capitale. 

“Il tumore al seno rimane la prima causa di morte per le donne e in Italia supera i 53.000 nuovi casi ogni anno, ma quando viene diagnosticato precocemente si può arrivare anche al 90% di guarigione. Le cure stanno facendo passi avanti significativi, sia dal punto di vista medico, con la chemioterapia, che chirurgico, con una crescente attenzione anche agli aspetti estetici e funzionali. La strada è tracciata, ma la prevenzione resta la chiave fondamentale”, conclude. 

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