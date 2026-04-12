Cremona ciclabile: quattro nuove rastrelliere davanti all'asilo San Giorgio

Quattro nuovi reggi-biciclette posizionati davanti alla Scuola dell’Infanzia San Giorgio, su esplicita richesta di genitori ed insegnanti. Ne dà notizia l’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi. “Li abbiamo posizionati nell’area pedonale antistante l’attraversamento pedonale.

Bambini, genitori e maestre potranno parcheggiare le bici in sicurezza e comodità. Ringrazio i tecnici che sono intervenuti.

Ringrazio i genitori e le maestre della scuola dell’Infanzia San Giorgio che promuovono l’uso della bicicletta educando le nuove generazioni a uno stile di vita sostenibile”.

Zanacchi precisa poi che una rastrelliera è stata “volutamente posizionata su un vecchio stallo ormai rimosso ma ancora utilizzato da qualche automobilista incallito per impedirne ancora l’uso proprio perché area pedonale”.

© Riproduzione riservata