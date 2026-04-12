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Cronaca

Cremona ciclabile: quattro nuove rastrelliere davanti all'asilo San Giorgio

di Giuliana Biagi

La richiesta era arrivata al Comune da insegnanti e genitori. Più tutele per l'utenza in una strada a forte percorrenza veicolare

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Quattro nuovi reggi-biciclette posizionati davanti alla Scuola dell’Infanzia San Giorgio, su esplicita richesta di genitori ed insegnanti. Ne dà notizia l’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi. “Li abbiamo posizionati nell’area pedonale antistante l’attraversamento pedonale.
Bambini, genitori e maestre potranno parcheggiare le bici in sicurezza e comodità. Ringrazio i tecnici che sono intervenuti.
Ringrazio i genitori e le maestre della scuola dell’Infanzia San Giorgio che promuovono l’uso della bicicletta educando le nuove generazioni a uno stile di vita sostenibile”.

Zanacchi precisa poi che una rastrelliera è stata “volutamente  posizionata su un vecchio stallo ormai rimosso ma ancora utilizzato da qualche automobilista incallito per impedirne ancora l’uso proprio perché area pedonale”.

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