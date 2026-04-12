Domenica In, oggi nuova puntata: da Scamarcio a Diaco, gli ospiti di Mara Venier

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi 12 aprile con ‘Domenica In’, il programma condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, dalle 14.00 su Rai 1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Tra cinema, spettacolo, musica e attualità, saranno tanti gli ospiti in studio: Riccardo Scamarcio interverrà per presentare il film “Alla festa della rivoluzione”, al cinema dal prossimo 16 aprile per la regia di Arnaldo Catinari. Ambra Orfei, figlia di Nando e nipote della storica Moira, si racconterà tra carriera e vita privata. E poi Maurizio Ferrini, noto anche per il suo amatissimo personaggio “La Signora Coriandoli”, presenterà il suo nuovo romanzo “A carnevale ogni omicidio vale”.

Malika Ayane si esibirà con “Animali notturni”, il brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo. E ancora, Pierluigi Diaco, al timone del programma “BellaMa’”, su Rai 2, sarà protagonista di un’intervista sulle tappe più significative della sua carriera di opinionista e conduttore televisivo.

Per lo spazio attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno affronteranno il tema della dipendenza dai cellulari per i minori insieme a Serena Bortone, Salvo Sottile e al professor Vittorio Occorsio.

Enzo Miccio racconterà quindi la storia d’amore tra Nino Manfredi e la moglie Erminia, mentre Teo Mammucari condurrà il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”. La puntata si concluderà con un collegamento da Piazza del Popolo, a Roma, in occasione del 174° anniversario della Polizia di Stato.