Ha aperto "Flop", l'arte di sbagliare nella mostra di Tapirulan

Non è sicuramente stato un “FLOP” l’inaugurazione della 21esima edizione della Mostra Internazionale di Illustratori, l’atteso evento curato dall’Associazione Tapirulan in collaborazione con il Comune di Cremona.

Il tema scelto per quest’anno, provocatorio e ironico, è appunto “Flop”, un’indagine visiva sul fallimento e l’errore come motori creativi.

“Il percorso espositivo è raddoppiato tra due sedi – spiega Fabio Toninelli, presidente associazione Tapirulan – lo Spazio Tapirulan ha aperto i battenti alla mostra personale di Anna Benotto, vincitrice della passata edizione.

Al Padiglione Amati del Museo del Violino la prestigiosa monografica dell’ospite d’onore, il californiano Craig Frazier insieme alle 52 opere selezionate per il concorso”.

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