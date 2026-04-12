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Cronaca

I Limpiadores escono allo scoperto: il 19 aprile è "LimpiaDay" in zona Orti Romani

di Giuliana Biagi

Il gruppo di impegno civile che ha realizzato centinaia di interventi di pulizia della città e dei dintorni lancia una giornata aperta a tutta la cittadinanza

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“Vuoi essere dei nostri per qualche ora?”. È questo l’invito, diretto e appassionato, che il gruppo di volontari “Los Limpiadores de Estrellas” rivolge a tutta la cittadinanza cremonese per la giornata di domenica 19 aprile 2026.

L’obiettivo dell’iniziativa, denominata LIMPIAday, è semplice quanto fondamentale: pulire insieme alcune vie della città per promuovere il senso civico e la cura del bene comune.

Il raduno dei partecipanti è fissato per le ore 9:00 presso il giardinetto di via degli Orti Romani. Da lì, la squadra di volontari seguirà un percorso prestabilito che toccherà diverse zone del quartiere, snodandosi tra: Via degli Orti Romani, Via degli Opifici, Via Vito Rastelli,  Via della Vecchia Dogana, Via Magazzini Generali,  Via Beato Enrico Rebuschini.

L’organizzazione invita chiunque volesse dare una mano a presentarsi munito dell’attrezzatura necessaria per operare in sicurezza e autonomia: sono infatti richiesti guanti e sacchetti, oltre a un’eventuale pinza raccogli-rifiuti per chi già la possiede. L’evento non è solo un’operazione di pulizia, ma un messaggio lanciato alla comunità per promuovere le buone pratiche.

In caso di maltempo, gli organizzatori hanno già previsto che l’evento sarà posticipato a data da destinarsi. Per i cittadini che desiderano riappropriarsi della bellezza dei propri spazi quotidiani, l’appuntamento di domenica rappresenta un’occasione concreta per passare dalle parole ai fatti.

L’ultima operazione dei Limpiadores è di ieri l’altro, sotto il ponte in ferro lungo il Po. I volontari hanno ripulito le fioriere, estratte dalla vegetazione e rese fruibili le due rastrelliere per le biciclette, rimosse un po’ di erbe infestanti, pulito l’inizio della scaletta che porta al fiume.

“Tante cose restano da fare” sostengono, “sistemare e ridipingere segnali stradali e tabellone turistico, finire la manutenzione del verde, sostituire le fioriere deteriorate, portar via cartelli stradali a lato del cestino, aggiungere qualche essenza alle fioriere”. La prima segnalazione di questi problemi era stata fatta a SpazioComune lo scorso settembre.

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