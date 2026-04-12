Lions Day: prevenzione in piazza con gli allievi del Conservatorio Monteverdi

Oggi 12 aprile in occasione Lions Day internazionale, i Club cremonesi hanno organizzato presso SpazioComune una giornata dedicata alla prevenzione, con test gratuiti per il controllo di diabete e colesterolo, oltre a uno stand in piazza Stradivari per illustrare le attività svolte a favore della collettività.

La sorpresa offerta alla cittadinanza è stato il flash mob con protagonisti gli allievi del Conservatorio di Cremona, che sotto la direzione del Maestro Francesco Forte e la guida di Edoardo Zosi hanno dato prova della loro bravura in un concerto d’archi eseguendo il Capriccio n.24 di Paganini, la Passacaglia di Halvorsen e la Serenata per Archi di Tchaikovsky suscitando gli applausi dei passanti.

Una mattinata che ha visto un’ampia partecipazione con numerosi screening effettuati.

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