Nuova vetrina vuota in corso Campi: ha chiuso Intimissimi

Amara sorpresa in corso Campi: sono vuote le vetrine di Intimissimi, il brand del gruppo Calzedonia specializzato nella biancheria intima. Non solo le vetrine ma anche l’interno appare svuotato e cancellata l’insegna esterna.

Il negozio era un punto di riferimento per il commercio cittadino, una delle poche catene rimaste in un centro storico da cui negli utlimi anni sono fuggiti marchi di grande richiamo: da Zara, ancora oggi rimpianto dai cremonesi, che ha lasciato i locali di corso Cavour, fino ai più recenti abbandoni di corso Campi da parte di Tezenis, che ha traslocato al CremonaPo, al negozio di camicie, fino al recentissimo addio della libreria Giunti.

Sorto nel 1996 per inizativa del Gruppo veronese, la produzione del brand si è successivamente allargata alla maglieria e alla pigiameria, pur mantenendo come principale prodotto la lingerie da uomo e da donna. La rete distributiva copre l’intera Europa

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