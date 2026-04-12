Ospita l'amico che poi gli occupa abusivamente la casa: interviene la Polizia

Si è reso necessario l’intervento della Polizia per consentire a un 56enne italiano di poter entrare nella propria abitazione, dopo che un suo conoscente – un 42enne, anch’egli italiano, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio – l’aveva occupata abusivamente.

E’ successo ieri, in un palazzo vicino al centro cittadino. L’uomo ha spiegato agli agenti di essere assegnatario di un alloggio popolare dell’A.L.E.R. e che, dopo aver ospitato per alcuni mesi il suo conoscente, quest’ultimo gli stava impedendo di rientrare.

All’arrivo sul posto, gli agenti della Volante trovavano la porta d’ingresso sbarrata dall’interno, per cui iniziavano a instaurare un’opera di mediazione con l’occupante abusivo. Alla fine l’uomo si è convinto a lasciare spontaneamente l’immobile e riconsegnare finalmente le chiavi all’avente diritto.

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