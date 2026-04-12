Stasera su CR1 una delle pagine più drammatiche della guerra in Bosnia

Un aspetto particolarmente drammatico e raccapricciante nell’ambito della guerra in Bosnia (’92-‘95). Stasera a “24minuti” lo spazio di approfondimento di CR1 condotto da Simone Bacchetta in onda alle 19:30, si parlerà dei “safari umani” che venivano organizzati sulle colline attorno a Sarajevo durante l’assedio alla capitale bosniaca.

Ospite della trasmissione il giornalista e scrittore Ezio Gavazzeni, autore del libro “I cecchini del weekend”. Durante l’assedio di Sarajevo ricchi stranieri provenienti da tutti i Paesi occidentali, tra questi molti italiani, almeno 250 persone, hanno pagato somme ingenti per affiancare i cecchini dell’esercito serbo bosniaco e sparare alle persone inermi nella capitale.

Nelle testimonianze raccolte nel libro è stata ricostruita l’organizzazione, come avvenivano i “safari”, nonché le tariffe che venivano pagate dai “clienti-cecchini”, per sparare ai bersagli umani. Ciò che emerge è che il trofeo più ambito dai “cacciatori” erano i bambini.

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