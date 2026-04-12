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Ungheria, Orban perde le elezioni e Ilaria Salis festeggia: “Addio”

(Adnkronos) – “Addio per sempre, signor Orban”. Ilaria Salis festeggia il risultato delle elezioni in Ungheria e la sconfitta del premier uscente Viktor Orban. Tisza, il partito guidato dal leader dell’opposizione Peter Magyar, ha conquistato la maggioranza dei due terzi dei 199 seggi del Parlamento ungherese. Fidesz, il partito di Orban, si ferma a 57 seggi. Il premier, sconfitto dopo 16 anni alla guida del paese, ha riconosciuto la sconfitta: “Un risultato doloroso ma chiaro”, ha detto. 

Salis, europarlamentare eletta con AVS, nel febbraio 2023 è stata arrestata a Budapest con l’accusa di aver partecipato all’aggressione di 3 militanti neonazisti. In custodia cautelare, ha affrontato il processo con il rischio di una condanna a 11 anni di carcere. Salis è stata candidata da AVS alle elezioni europee 2024 e dopo l’elezione ha ottenuto la liberazione con l’immunità parlamentare poi confermata dal voto dell’europarlamento. Ora, la parlamentare festeggia la sconfitta di Orban pubblicando un post sui social. Salis posa sorridente con un foglio, sul quale si legge il saluto destinato a Orban: “Addio per sempre, signor Orban”. “Sia l’Ungheria che l’Europa saranno posti migliori senza Viktor Orban”, afferma. 

 

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