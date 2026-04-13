Alcaraz punta il sorpasso su Sinner: “Voglio vincere Barcellona e tornare numero 1”

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz punta il sorpasso su Sinner al primo posto del ranking Atp. Dopo aver perso la finale del Masters 1000 di Montecarlo contro l’azzurro, che si è imposto in due set conquistando per la prima volta in carriera il torneo del Principato, il tennista spagnolo ha perso il numero 1 della classifica generale, ma ha la possibilità di riprenderselo subito.

Alcaraz giocherà infatti nell’Atp 500 di Barcellona e, in caso di trionfo finale, tornerebbe al primo posto del ranking: “Questa è sicuramente una motivazione extra”, ha detto lo spagnolo in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Catalogna, “mi sono reso conto che devo vincere qui se voglio recuperarlo. La battaglia con Jannik è molto emozionante, ma sono concentrato e ho chiaro il mio obiettivo: continuare a migliorare”.

Alcaraz ha quindi subito l’occasione di sorpassare Sinner in testa al ranking Atp. Lo spagnolo arriva al torneo di Barcellona come prima testa di serie e in caso di vittoria tornerebbe numero 1 del mondo.

Un trionfo sulla terra catalana gli permetterebbe infatti di volare a 13.410 punti contro i 13.400 di Sinner. Soltanto 10 punti di vantaggio quindi sull’azzurro, in una corsa lontana dalla parola fine.