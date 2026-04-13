Auto contro un palo a Genivolta: ferita 41enne, rifiuta il test e scatta la denuncia

Nelle prime ore di sabato 11 aprile le strade di Genivolta sono state teatro di un incidente che ha richiesto il rapido intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 1.15 in via Graffignana, dove una donna di 41 anni ha improvvisamente perso il controllo della propria auto, finendo la corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che, dopo le prime cure, ha trasportato la conducente all’ospedale di Crema: ha riportato soltanto ferite lievi.

Tempestivo anche l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Castelverde, che ha messo in sicurezza l’area interessata dall’impatto e dai detriti, avviando nel contempo i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Nel corso degli accertamenti, i militari hanno sottoposto la donna al pre-test alcolimetrico, risultato positivo. Successivamente, però, la conducente si è rifiutata di effettuare il prelievo ematico previsto per accertare in modo ufficiale il suo stato psicofisico.

Al termine degli approfondimenti, i Carabinieri hanno denunciato la 41enne per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. Come previsto dalla normativa, sono inoltre scattati il ritiro immediato della patente di guida e il sequestro del veicolo.

© Riproduzione riservata