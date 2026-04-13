Campus: su CR1 il viaggio negli stage per studenti delle lauree magistrali

Gli stage in azienda per gli studenti della Cattolica che frequentano la magistrale in Agricoltural and Food Economics e per i loro colleghi di Psicologia sono al centro della sesta puntata di Campus, la trasmissione su Cremona città universitaria curata da Massimo Lanzini e in onda questa sera alle 20.30 su CR1.

Gli stages rappresentano uno dei canali di dialogo fra l’ateneo del Sacro Cuore e il tessuto produttivo e sociale di Cremona e del suo territorio. Attraverso gli stage – ma anche attraverso le lezioni-testimonianza che operatori del mondo economico e rappresentanti di enti e istituzioni animano con frequenza nei dipartimenti dell’ex monastero di Santa Monica – viene mantenuto attivo e vitale un legame tra formazione e ricerca da un lato e attività produttiva e sociale dall’altro che rappresenta una vera occasione di crescita tanto per gli studenti (che in questo modo hanno l’opportunità di verificare in un contesto reale quanto studiato in aula) quanto per le realtà del territorio (che così si inseriscono in una rete virtuosa di innovazione).

Un contesto che – come consueto – Campus racconterà attraverso la testimonianza diretta di studenti, docenti e ricercatori.

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