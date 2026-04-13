Carnevali “Il calcio deve cambiare in modo drastico”





MILANO (ITALPRESS) – “Dialogare con tutti sarà la parte fondamentale, chi ci sarà dovrà dialogare con le altre componenti. La Serie A deve essere determinante per la scelta di un presidente, negli ultimi anni purtroppo sono state fatte scelte determinate da leghe inferiori. Il calcio deve cambiare in modo drastico e noi come Lega Serie A dobbiamo determinare questo”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, prima dell’inizio dell’assemblea della Lega Calcio Serie A dove si valuterà l’eventuale candidato da proporre per la presidenza Figc.

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