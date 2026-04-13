Eccellenze dell'automotive, premiata l’azienda cremonese Wonder

A Palazzo Mezzanotte, sede storica della Borsa di Milano, la cerimonia di premiazione delle 50 Eccellenze Automotive italiane, alla presenza del direttore de La Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli, di ospiti illustri come Riccardo Patrese e di numerose aziende protagoniste del settore. Un riconoscimento prestigioso per la storica azienda cremonese, assegnato nell’ambito di un’analisi (svolta in collaborazione con Italy Post) che ha coinvolto circa 5.500 imprese del comparto automotive italiano, valutate sulla base di performance aziendali, crescita, solidità e capacità di innovazione.

L’azienda cremonese Wonder è stata premiata insieme ad altre eccellenze dell’automotive italiano selezionate da Gazzetta Motori, la sezione dedicata al settore de La Gazzetta dello Sport. “Essere inseriti tra aziende che hanno fatto la storia dell’automotive italiano – commenta Matteo Gosi, GM di Wonder – è per noi motivo di grande orgoglio. È un riconoscimento che valorizza il percorso costruito nel tempo e il lavoro quotidiano delle persone che contribuiscono alla crescita dell’azienda”. L’iniziativa di Gazzetta Motori punta a individuare le imprese che stanno contribuendo in modo attivo e concreto all’evoluzione dell’automotive in Italia e nel mondo. “Questo riconoscimento – continua Gosi – conferma la direzione che abbiamo intrapreso negli ultimi anni. Wonder è oggi sempre più riconosciuta come una realtà capace di fare la sua parte nell’evoluzione del settore, grazie a un approccio che unisce competenze industriali, innovazione e visione di lungo periodo”.

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