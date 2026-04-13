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Cronaca

"Eco Cremona": il 16 e 17 maggio la terza edizione del festival

di Federica Bandirali

Si tratta dell’appuntamento dedicato alla sostenibilità promosso da Arci Cremona, No Spreco e dal Circolo Arcipelago

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Il 16 e 17 maggio 2026 torna Eco Cremona, l’appuntamento dedicato alla sostenibilità promosso da Arci Cremona, No Spreco e dal Circolo Arcipelago. Giunto alla sua terza edizione, il festival si conferma come uno spazio aperto di contaminazione,  dove il presente viene raccontato attraverso parole, pratiche e possibilità concrete. Esplorare la sostenibilità senza risposte preconfezionate Eco Cremona non vuole offrire soluzioni pronte all’uso, ma si propone come un’occasione per  esercitare uno sguardo critico e aperto, con il desiderio collettivo di interrogarsi e costruire un  futuro diverso.

Se le scorse edizioni hanno esplorato temi come la fast fashion, l’alimentazione e l’economia  circolare, il palinsesto 2026 continuerà a indagare la nostra quotidianità, portando l’attenzione  sull’impatto delle nostre scelte, tanto private quanto collettive. Il festival sarà un viaggio tra gli aspetti che toccano da vicino la vita di tutti noi. Si parlerà  di energia locale e condivisa (comunità energetiche), del legame profondo tra cibo, etica e diritti,  e di come la natura possa tornare ad abitare gli spazi della città attraverso una nuova visione dei  beni comuni.

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