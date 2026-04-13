Prosegue l’attività di presidio del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri in città, finalizzata a garantire la sicurezza e il rispetto delle misure disposte dall’Autorità Giudiziaria. Proprio grazie alla presenza delle pattuglie sulle strade cittadine, nella giornata dell’11 aprile i militari della Sezione Radiomobile hanno scoperto un caso di evasione.

Protagonista della vicenda è un uomo di 57 anni, pregiudicato, che è sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare. Le disposizioni a suo carico erano precise: il regime restrittivo gli concedeva un permesso per assentarsi dalla propria abitazione esclusivamente in una specifica fascia oraria mattutina per i suoi bisogni primari.

Alle 17.20, una pattuglia dell’Arma in normale transito lungo via Monsignor Assi ha notato l’uomo e lo ha controllato, accertando in breve tempo l’irregolarità: il cinquantasettenne si era allontanato in modo del tutto arbitrario dalla propria abitazione, senza essere in possesso di alcuna autorizzazione e senza poter fornire un giustificato motivo.

L’intervento si è concluso con l‘accompagnamento in caserma e i necessari accertamenti a seguito dei quali i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato l’uomo per il reato di evasione.

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