Fermati con 280 confezioni di cosmetici in auto: due alla sbarra per ricettazione

Due uomini sono a processo con l’accusa di ricettazione per essere stati trovati in possesso, nel maggio del 2024 a Spino d’Adda, di oltre 280 confezioni di rossetto del valore commerciale di oltre 40 euro ciascuno, di cui non avevano saputo giustificare la provenienza.

Oggi è stato aperto il procedimento nei confronti di Marius e Stefan, due romeni di 45 e 37 anni residenti in provincia di Bergamo, con precedenti di polizia a carico.

La mattina del 14 maggio di due anni fa, la pattuglia del Radiomobile, nel corso di un normale di servizio di controllo, aveva notato sulla Paullese, in territorio di Spino d’Adda, un’auto sospetta con due persone a bordo. Dopo averla seguita, i militari avevano fermato il veicolo e identificato gli occupanti, apparsi nervosi e irrequieti.

Era quindi scattata la perquisizione del mezzo, durante la quale i carabinieri avevano trovato sul sedile posteriore una scatola di grosse dimensioni contenente prodotti cosmetici, in particolare numerose confezioni di rossetti di marca Chanel del valore di oltre 11.000 euro.

I due uomini non erano stati in grado di fornire giustificazioni chiare sulla provenienza dei prodotti, nè un documento che ne attestasse l’acquisto, e per questo erano stati accompagnati in caserma a Crema, dove, al termine dei vari accertamenti, erano stati denunciati per ricettazione.

A processo, entrambi gli imputati sono assistiti dall’avvocato Luigistelio Becheri.

© Riproduzione riservata