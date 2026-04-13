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Humanitas, l’intelligenza artificiale trascrive il referto clinico

MILANO (ITALPRESS) – L’IRCCS Istituto Clinico Humanitas avvia la collaborazione con Tandem Health con l’arrivo di un innovativo sistema di trascrizione basato su intelligenza artificiale, diventando tra i primi ospedali in Europa a introdurre questa tecnologia nella pratica clinica quotidiana. La collaborazione partirà con le prime 9 Unità Operative con l’obiettivo di ridurre l’impegno compilativo dei medici durante le visite ambulatoriali e restituire tempo prezioso alla cura, migliorando la qualità della relazione con il paziente. Si tratta di un sistema di supporto basato sull’AI che, durante la visita, trascrive automaticamente il colloquio tra medico e paziente e lo organizza in una prima bozza di referto clinico.
mgg/gtr

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