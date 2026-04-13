Il fascino del Giappone torna a Cremona: il 25 e 26 aprile Japan Show e Italian Koi Expo

Colori, sapori e tradizioni del Sol Levante tornano a CremonaFiere il 25 e 26 aprile prossimi in occasione della quinta edizione di Japan Show – Salone della cultura giapponese e Italian Koi Expo – Campionato Internazionale di carpe giapponesi.

Con oltre 100 espositori che propongono dall’artigianato alle specialità gastronomiche, dallo studio della lingua all’editoria, passando per arte, design e scrittura. Dalle eleganti forme dei bonsai ai laghetti ornamentali, dagli itinerari di viaggio allo sport, passando per il benessere e la cura per la persona. Un variegato repertorio espositivo completato ed arricchito da un programma di oltre 80 eventi con presentazioni, laboratori, workshop, mostre e conferenze con ospiti d’eccezione, per conoscere da vicino il mondo della cultura giapponese.

Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere SpA, commenta: “Il Japan Show continua a darci grandi soddisfazioni e miriamo quindi ad un evento sempre più ricco, diversificato e specializzato sulla cultura giapponese. La rinnovata collaborazione con il Consolato Generale del Giappone e sempre più numerose realtà provenienti direttamente dal Giappone, conferma la nostra strategia di fare squadra con i principali e autentici attori dei settori rappresentati, un elemento chiave per la qualità che CremonaFiere persegue in ogni sua iniziativa”.

Cuore pulsante della Manifestazione sarà il Campionato Internazionale di carpe Koi, l’unico evento internazionale dedicato alle carpe giapponesi in Italia, con oltre 180 esemplari in gara e più di 30 diverse varietà, provenienti da Italia ed Europa, organizzato da CremonaFiere SpA in collaborazione con Italian Koi Association. L’evento, di richiamo per l’intera community internazionale di professionisti e appassionati di carpe koi, coinvolgerà giudici dell’istituzione nipponica ZNA e di altre associazioni internazionali (Rudi Van De Broeck, Niko Bellens, Ronald Stam, Ruud Besems e Reynildo Vidella) ed esperti del settore impegnati in appuntamenti divulgativi

“Prosegue l’organizzazione dell’Italian Koi Expo alla Fiera di Cremona – dichiara Luca Degani Presidente di IKA (Italian Koi Association) – Siamo molto contenti di proseguire la collaborazione con CremonaFiere e di poter organizzare per il quinto anno consecutivo il Koi Show a Cremona. I professionisti e gli appassionati sono già in fermento per un nuovo appuntamento dedicato al mondo delle carpe koi che si preannuncia di grande qualità e di alto livello, ma soprattutto con uno sguardo alla nostra mission, siamo infatti entusiasti di poter far conoscere questi meravigliosi animali ad un audience che sempre di più dimostra interesse e stupore verso le carpe koi e la cultura legata ad esse.”

Japan Show e Italian Koi Expo saranno aperti al pubblico Sabato 25 e Domenica 26 aprile, dalle 10:00 alle 19:00.

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