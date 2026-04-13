Ultime News

13 Apr 2026 Rifiuti in via San Rocco, Canale: "Avviato intervento di rimozione, indagini in corso"
13 Apr 2026 La Juvi protagonista nel talk del basket di CR1. Ospiti Vecchiola, La Torre e coach Bechi
13 Apr 2026 Trump e il Papa, don Bignami: "Le religioni non possono prestarsi alle guerre"
13 Apr 2026 Uil verso il congresso regionale: Cremona elegge i suoi delegati
13 Apr 2026 Ai confini dell'Optical Art con Gard e Renko in mostra al DAV di Soresina
Nazionali

Inter, Ambrosini contro i fischi a Bastoni: “Facciamola finita”

(Adnkronos) –
Massimo Ambrosini difende Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è ormai da tempo bersagliato dai fischi dei tifosi avversari e la scena si è ripetuta, puntuale, anche durante Como-Inter, big match valido per la 32esima giornata di Serie A e terminato 4-3 per gli uomini di Chivu. 

All’ennesima bordata di fischi ricevuta da Bastoni, che si preparava a battere una rimessa laterale nel corso del primo tempo, Ambrosini è sbottato durante la telecronaca Dazn al fianco di Pierluigi Pardo: “Facciamola cortesemente finita”. 

Un ‘invito’ piuttosto deciso ai tifosi avversari a lasciar perdere il difensore dell’Inter, al centro della bufera prima per la simulazione che ha portato al secondo giallo, e alla conseguente espulsione, di Kalulu in Inter-Juventus e poi per il cartellino rosso rimediato con la maglia dell’Italia, che ha fortemente condizionato la finale, poi persa ai rigori, dei playoff Mondiali 2026 contro la Bosnia. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...