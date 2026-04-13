La Juvi protagonista nel talk del basket di CR1. Ospiti Vecchiola, La Torre e coach Bechi

La vittoria stellare della Ferraroni Juvi Cremona su Roseto sarà al centro della nuova puntata di Basket&co, in onda come sempre il lunedì alle 22 su CR1, canale 19. Una serata costruita su difesa, ritmo e 93 punti segnati, che sarà raccontata da tre protagonisti: Tommaso Vecchiola, Andrea La Torre e coach Luca Bechi.

In primo piano ci sarà naturalmente l’MVP della partita, Vecchiola, autore della miglior prestazione personale in Serie A2 con 19 punti, 6/6 da tre, 9 assist e 31 di valutazione. Il play gigliato, però, ha scelto di mettere subito il collettivo davanti a tutto: “Sicuramente belle sensazioni, perché è stata una bella serata, abbiamo fatto una bella partita di squadra. Poi sono contento di essere andato bene, ma la cosa che rimane all’occhio comunque è il collettivo, perché oggettivamente abbiamo fatto tutti una bella partita”.

Accanto a lui ci sarà Andrea La Torre, tra i protagonisti del lavoro difensivo su D’Angelo Harrison, uno dei punti chiave del successo. “Sapevamo che era importantissimo limitare gli americani, sia Harrison che Cannon. Il piano partita era di mettere grande pressione su loro due. Penso di aver fatto un buon lavoro insieme a Greg, ma la difesa è stata ottima da parte di tutta la squadra”.

A completare il quadro ci sarà Luca Bechi, che nell’ospitata ha allargato il valore della prova ben oltre i singoli. “Questa squadra ha raggiunto un livello di maturità e di indipendenza tale per cui alla fine non si è sentita la mancanza degli assenti. Questa è la forza di una squadra, la convinzione che loro hanno nel come fare le cose sopra di tutto”.

La puntata dedicherà spazio anche alla Vanoli Cremona, reduce dalla sconfitta sul campo di Reggio Emilia, e al consueto punto sulle minors, con i risultati del fine settimana e i temi più rilevanti del basket del territorio.

Le interviste, curate da Cristina Coppola e Alberto Guarneri, saranno accompagnate come sempre dall’analisi del post partita. La puntata sarà poi disponibile anche on demand sul sito di CR1 e sulle smart tv con il tasto rosso del telecomando.

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