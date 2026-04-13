Ultime News

13 Apr 2026 Affitti, Cremona il capoluogo meno caro in Lombardia. Stabile la domanda, cresce l'offerta
13 Apr 2026 Soresina: controlli notturni dei Carabinieri, fermato automobilista ubriaco e senza patente
13 Apr 2026 Auto contro un palo a Genivolta: ferita 41enne, rifiuta il test e scatta la denuncia
13 Apr 2026 Evade dai domiciliari, i Carabinieri intercettano e denunciano 57enne
13 Apr 2026 Alessandro Bastoni, 27 anni tra radici forti e sfide future
Nazionali

Luce divina e fedeli in preghiera, Trump come Gesù nell’immagine Ai postata su Truth

(Adnkronos) – Non solo l’attacco frontale al Papa, Donald Trump ora si illumina anche di…luce divina. E’ infatti questa l’immagine Ai postata dal tycoon su Truth Social dopo il post al vetriolo contro il Pontefice, accusato di essere “un debole” in politica estera, di “danneggiare la Chiesa cattolica” ma anche di essere in Vaticano solo grazie alla sua vittoria alla Casa Bianca. 

 

  

E così, con lo scarso senso della misura che da sempre lo contraddistingue, il presidente americano tra un’invettiva e l’altra trova il tempo di postare l’immagine che lo vede imporre la mano su un infermo, vestito con una tunica come fosse Gesù, circondato da militari, infermieri e fedeli adoranti e in preghiera. Sullo sfondo i simboli degli Usa, dalla bandiera all’aquila, passando per la Statua della Libertà ma anche da soldati e mezzi delle forze statunitensi. Nella mano, una palla di luce divina. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...