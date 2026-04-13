Cronaca
Scontro mortale a San Giovanni in Croce, vittima un automobilista di 73 anni
E' successo all'ingresso del paese poco dopo le 7:00. L'uomo avrebbe invaso la corsia opposta
Gravissimo scontro questa mattina poco prima delle 7:30 lungo la statale Asolana all’ingresso di San Giovanni in Croce, dove un uomo di 73 anni ha perso la vita.
Dalle prime informazioni la Vollkswagen Passat su cui viaggiava l’uomo, proveniente da Piadena, avrebbe invaso la corsia opposta centrando una Toyota Yaris condotta da un 48enne.
Sul posto i Carabinieri, i sanitari della Padana Soccorso e del 118 e i Vigili del Fuoco. Ancora da definire le cause dell’incidente, non si esclude il malore.
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