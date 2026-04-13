Soresina: controlli notturni dei Carabinieri, fermato automobilista ubriaco e senza patente

Nella notte del 12 aprile i Carabinieri di Soresina hanno intercettato in via Montegrappa un 34enne già noto alle forze dell’ordine. Dopo avergli intimato l’alt (era l’una di notte) e avergli chiesto i documenti, si sono resi conto che manifestava sintomi inequivocabili di ebbrezza alcolica.

L’uomo si è rifiuttato di sottoporsi all’alcol test; approfondendo inoltre le verifiche tramite le banche dati a disposizione, i Carabinieri hanno portato alla luce un quadro ben più grave: l’uomo fermato alla guida non aveva mai conseguito la patente.

Al termine di tutti i controlli di rito, hanno quindi provveduto a denunciarlo all’Autorità Giudiziaria per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento e lo hanno sanzionato per la guida senza patente. Contestualmente i Carabinieri hanno sottoposto il veicolo a fermo amministrativo.

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