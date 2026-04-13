Uil verso il congresso regionale: Cremona elegge i suoi delegati

Si è svolta a Cremona una fase importante del percorso congressuale della Uil Cremona per l’elezione dei delegati regionali che si concluderà il 20 maggio a Milano.

In mattinata si è tenuta l’assemblea precongressuale che ha eletto i delegati al congresso regionale e il coordinatore per i prossimi quattro anni che sarà Germano Denti. Si tratta di un momento importante dove si tirano le somme rispetto a quanto fatto, in vista delle prossime sfide, come spiega Vincenzo Cesare, segretario organizzativo regionale Uil: “Tutela del potere d’acquisto dei salari, rappresentanza, combattere il depauperamento del sistema sanitario nazionale che sempre di più va verso il privato, i trasporti”.

“In un momento delicato e complicato con le guerre che incombono e le crisi industriali che ne derivano, nonché i costi energetici che sono diventati ormai insostenibili, si aggrava il bilancio familiare delle famiglie”.

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