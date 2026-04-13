Università Cattolica, il 15 aprile open day per il Campus Santa Monica

Mercoledì 15 aprile, dalle 14.30, il campus di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore aprirà le sue porte a tutti coloro che sono interessati ai corsi di laurea triennali, a ciclo unico e magistrali, offrendo un quadro aggiornato dei percorsi formativi e delle prospettive future.

Attraverso incontri di orientamento, presentazioni delle Facoltà e dei corsi di laurea, nonché laboratori e colloqui personalizzati, sarà possibile approfondire le opportunità formative e i servizi offerti a studentesse e studenti.

La Facoltà di Economia e Giurisprudenza apre il suo programma rivolto agli studenti delle scuole superiori alle 14.45 in aula B001, con la presentazione del corso di laurea in Economia aziendale, cui farà seguito alle 15.15 l’esperienza Prova l’Università: diventa Manager per un giorno.

Sempre alle 14.45 la Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali incomincerà le attività rivolte agli studenti delle scuole superiori con “Prova l’Università” in aula B002, cui farà seguito, alle 15.30 la presentazione del corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari, in Aula B013, con visita e dimostrazioni presso i laboratori didattici.

Per laureandi e laureati, sempre a partire dalle 14.45 è fissato l’appuntamento con i Colloqui informativi con i docenti dei corsi di laurea magistrale, un’opportunità unica per conoscere i corsi di laurea magistrale delle facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali, Economia e Giurisprudenza e Psicologia, grazie al confronto diretto e personalizzato con un docente.

Durante l’Open Day Unicatt, sarà possibile partecipare a eventi, come l’incontro dedicato ai genitori “ome accompagnare i propri figli nella scelta universitaria?, alle 15.00 in aula B011, i campus Tour e l’incontro su Contributi universitari e agevolazioni economiche, alle 16.30 in aula B001.

E poi, i desk dei corsi di laurea dove fare colloqui con docenti, studenti e tutor e ricevere informazioni anche sulla vita universitaria, ma anche i desk informativi dei servizi, per scoprire opportunità e servizi offerti dall’ateneo, tra cui il Polo studenti, i Servizi per l’inclusione, Cattolica International, Stage e placement, EDUCatt – Ente per il diritto allo studio universitario, Centro Pastorale, Cremona Città Universitaria.

Per iscriversi, consultare la pagina Open Day Campus Cremona – Università Cattolica.

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