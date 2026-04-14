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Antonella Clerici, la rabbia e lo sfogo a È sempre mezzogiorno: cosa è successo

(Adnkronos) –
Antonella Clerici ha dimostrato, ancora una volta, di privilegiare un rapporto diretto e autentico con i suoi telespettatori. Nel corso della puntata di È sempre mezzogiorno andata in onda oggi, martedì 14 aprile, la conduttrice ha aperto un collegamento in diretta con Vinitaly, il salone internazionale del vino che si sta svolgendo in questi giorni a Verona.  

Tuttavia, per problemi organizzativi e di tempistiche il collegamento non è andato come avrebbe voluto Clerici, tanto da cambiarle l’umore e generare un momento di tensione in diretta. “Io non riesco a mentire, devo dirvi la verità”, ha esordito la conduttrice che non ha nascosto il suo disappunto. “Mi sono adirata perché abbiamo fatto un collegamento con Vinitaly e non è stato adeguato, a me è dispiaciuto. È una cosa importantissima, una delle eccellenze italiane che hanno a che fare con la cucina, e per ragioni organizzative non è stato all’altezza”, ha spiegato.  

Clerici l’ha considerata un’occasione persa: “È stato un peccato. Devo dire sempre la verità e io voglio essere trasparente e corretta con i miei telespettatori. Ora mi sono sfogata e posso andare avanti”, ha aggiunto la conduttrice che è tornata a sorridere sottolineando “io ci tengo a fare le cose per bene”.  

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