Caso Almasri, ok Camera a conflitto attribuzione su Bartolozzi

(Adnkronos) – Con 47 voti di differenza la Camera ha approvato la decisione dell’Ufficio di presidenza di sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica di Roma, ritenendo che debba essere il Tribunale dei ministri ad esaminare la posizione di Giusi Bartolozzi, ex capo di Gabinetto del ministro della Giustizia, accusata di dichiarazioni “inattendibili e mendaci” nell’ambito della vicenda del rimpatrio in Libia del generale Almasri.

“Scudare Bartolozzi vuol dire ancora una volta agire in piena violazione della normativa vigente e collocare questa vicenda al di fuori di ogni crisma di legalità. Non si può garantire immunità a chi ha violato il diritto internazionale. Non si può impedire alla giustizia di fare il suo corso. Non si può chiedere ai cittadini di fidarsi delle istituzioni se sono le istituzioni stesse a non rispettare le regole. Quale immagine vogliamo dare dell’Italia? Un Paese che rispetta le regole che contribuisce a costruire, oppure un Paese canaglia che le aggira quando diventano scomode?”, ha detto la deputata M5S Carla Giuliano nella dichiarazione di voto.

“Il caso Bartolozzi si è purtroppo imposto per volontà della destra, è un caso esclusivamente politico, non ha nulla a che fare con la salvaguardia delle prerogative ministeriali – ha affermato il deputato di Avs, Devis Dori, intervenendo nell’Aula della Camera – Siamo qui oggi perché questa maggioranza ha scelto di dare copertura politica all’ex capa del ministero della Giustizia, anche a costo di coinvolgere nelle loro faccende le più alte istituzioni: il conflitto di attribuzione proposto da questa destra è fuori dal mondo, noi votiamo contro anche perché siamo consapevoli che tecnicamente si vuole solo guadagnare tempo e far concludere il processo contro la signora Bartolozzi in una sonora prescrizione”.