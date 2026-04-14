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Champions League, Atletico Madrid-Barcellona 0-0 e Liverpool-Psg 0-0 – Diretta

(Adnkronos) – Caccia alle semifinali in Champions League. Oggi, martedì 14 aprile, l’Atletico Madrid ospita il Barcellona, mentre il Liverpool sfida il Paris Saint-Germain ad Anfield Road – in diretta tv e streaming – nel ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea. La squadra di Simeone riparte dal 2-0 del Montjuic rifilato a quella di Flick, mentre gli inglesi di Slot dovranno ribaltare lo stesso risultato subito al Parco dei Principi. 

 

Le altre due semifinali, Arsenal-Sporting Lisbona e Bayern Monaco-Real Madrid, sono in programma domani, mercoledì 15 aprile.  

 

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