Guasto sulla linea Alta Velocità Roma–Napoli, treni nel caos: cancellazioni e ritardi record

(Adnkronos) – Forti rallentamenti oggi, martedì 14 aprile, sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma a causa di un guasto tecnico registrato al nodo ferroviario di Napoli nelle prime ore del mattino, attorno alle 6. L’inconveniente, comunicato da RFI (Rete Ferroviaria Italiana), sta provocando ritardi fino a 120–180 minuti, cancellazioni e modifiche alla circolazione. I disagi, secondo gli aggiornamenti, stanno coinvolgendo sia treni Frecciarossa sia Italo, con effetti che si stanno estendendo anche ai treni Intercity e ai collegamenti a lunga percorrenza.

/ Il guasto riguarderebbe il sistema di comunicazione Gsmr: sono in corso le veriche da parte dei fornitori di Rfi per l’accertamento delle cause del disservizio. I tecnici sono impegnati per il ripristino della piena funzionalità dei sistemi. Sono state potenziate l’assistenza e le informazioni a bordo dei treni coinvolti e nelle stazioni, scrive in una nota Rfi.

La circolazione dei treni Alta Velocità risulta fortemente compromessa. Diverse corse sono state cancellate o deviate sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, con conseguenti allungamenti dei tempi di percorrenza fino a 120 minuti. Disagi anche per gli Intercity, che registrano ritardi medi fino a 60 minuti.

Tra le principali variazioni segnalate:

FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35): origine da Roma Termini.

FR 9501 Roma Termini (7:00) – Napoli Centrale (8:12): instradato via Formia, senza fermata a Napoli Afragola.

FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:48): origine da Roma Termini.

FR 8335 Roma Termini (10:20) – Napoli Centrale (11:33): cancellato.

I passeggeri sono invitati a rivolgersi al personale di assistenza Trenitalia per soluzioni alternative e primi treni utili.

Oltre alle cancellazioni, diversi treni Alta Velocità registrano ritardi superiori a 60 minuti, tra cui:

FR 9606 Napoli Centrale – Milano Centrale

FR 9608 Salerno – Milano Centrale

FR 8334 Napoli Centrale – Roma Termini

FR 9406 Napoli Centrale – Venezia Santa Lucia

FR 9490 Salerno – Venezia Santa Lucia

La situazione resta in evoluzione mentre i tecnici di RFI continuano le operazioni di ripristino della piena regolarità della linea.

“Stanno lavorando dalle prime ore dell’alba, sono in contatto con l’amministratore delegato dalle sei di questa mattina ci sono Alstom e i tecnici che ci stanno lavorando, conto che la risolvano il prima possibile perché anche il combinato con maltempo, rende complicate queste giornate”, ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini arrivando a Vinitaly.