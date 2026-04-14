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Roda “Tanti sport a podio a Milano Cortina, fatto nostra parte”

MILANO (ITALPRESS) – “Credo sia stata una stagione importante, avevamo queste Olimpiadi in Italia, dovevamo come Federazione onorare tutto quello che era il nostro movimento”. Lo ha dichiarato il presidente della Fisi Flavio Roda a margine del Fisi Media Day, a Milano. “E’ stata un’Olimpiade anche criticata per le località distanti, ma abbiamo visto che ha funzionato bene, tutto organizzato nel miglior modo. Abbiamo fatto la nostra parte, avevamo un obiettivo ben preciso, ovvero quello di portare tanti sport a fare risultato, questa è stata la cosa più importante, ci siamo riusciti”.

pia/glb/mca1

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