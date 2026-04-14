Sicurezza stradale per i giovanissimi: giornata in ricordo di Elisa Marchesini

Partire dal ricordo di Elisa per promuovere tra i ragazzi una maggiore consapevolezza sui rischi della strada, con il coinvolgimento dell’intera comunità. È questo l’obiettivo del Progetto PES – Prevenire, Educare, Sensibilizzare, nato per mantenere viva la memoria di Elisa Marchesini, la quindicenne scomparsa il 31 gennaio 2025 in seguito a un incidente stradale avvenuto in Via Dante mentre andava a scuola.

L’iniziativa, promossa da AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS, in collaborazione con il Comune di Cremona, la Polizia Locale di Cremona, la Polizia Stradale, la Croce Rossa Italiana, i Vigili del Fuoco, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e la Camera di Commercio di Cremona, si terrà giovedì 23 aprile a Cremona.

Saranno oltre 350 studenti di otto scuole medie e superiori di Cremona a partecipare alla giornata, che si svolgerà dalle 9.00 alle 13.00 tra la Sala Maffei della Camera di Commercio e Piazza Stradivari. Un percorso che unirà momenti di approfondimento e testimonianza a esperienze pratiche, con l’obiettivo di rendere i ragazzi più consapevoli dei rischi legati alla strada e delle conseguenze dei comportamenti scorretti.

Le attività in Piazza Stradivari saranno aperte a tutta la cittadinanza. La cittadinanza potrà inoltre contribuire alla realizzazione dell’evento attraverso la campagna di crowdfunding su GoFundMe.

Previste due sessioni didattiche, la prima rivolta agli studenti delle Scuole Superiori di Primo grado, la seconda a quelli delle Scuole Superiori di Secondo grado. Dopo i saluti istituzionali del Comune di Cremona, a testimonianza del forte coinvolgimento delle istituzioni cittadine nell’iniziativa, si alterneranno gli interventi a cura di AFVS, il contributo del Comandante della Polizia Locale di Cremona Luca Iubini, quello dei Vigili del Fuoco e di AREU e la testimonianza dei genitori di Elisa.

Contemporaneamente alle parti teoriche, Piazza Stradivari ospiterà un’area esperienziale aperta alla cittadinanza, dove sarà possibile partecipare ad attività pratiche e dimostrative: simulazioni con occhiali alcolemici e percorsi sensoriali per comprendere gli effetti dell’alcol, attività ludico-educative legate alla campagna “#chiguidanonbeve”, dimostrazioni di intervento in caso di incidente stradale con il coinvolgimento di Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana e operatori del 118, oltre alla presenza del Camper Azzurro della Polizia Stradale, aula multimediale itinerante dedicata all’educazione alla sicurezza, e ai volontari di AFVS.

“Il dolore derivante da questa perdita ci ha portato a riflettere su come offrire un contributo concreto per accrescere, nei più giovani, la sensibilità e l’attenzione verso i rischi legati alla circolazione” ha spiegato Paolo Marchesini, padre di Elisa. “L’evento è stato pensato non solo come un momento di apprendimento, ma anche come un’occasione di incontro con chi opera quotidianamente per la sicurezza sulle nostre strade. In questo senso, desidero sottolineare con sincera gratitudine il supporto concreto del Comune di Cremona, che ha sostenuto attivamente e ha patrocinato l’iniziativa, al pari della Camera di Commercio di Cremona.”

Il programma dell’evento del 23 aprile

Prima sessione parte teorica per gli Istituti Superiori di Primo Grado – Sala Maffei, Camera di Commercio di Cremona – dalle ore 9

• Saluti istituzionali

• “Il fattore umano”, a cura di AFVS

• Intervento del Comandante Luca Iubini – Polizia Locale di Cremona

• Testimonianza dei genitori di Elisa

Seconda sessione parte teorica per gli Istituti Superiori di Secondo Grado – Sala Maffei, Camera di Commercio di Cremona – dalle ore 11

• Saluti istituzionali

• “Il fattore umano”, a cura di AFVS

• Intervento Capo Reparto Ettore Galelli e Ispettore Antincendio Andrea Foggetti Vigili del Fuoco di Cremona

• Intervento Presidente Ugo Rizzi Areu AAT 118 Cremona

• Testimonianza dei genitori di Elisa

Attività in area esterna – Piazza Stradivari – dalle ore 9:00 alle ore 13.00

• Porte Calcio #chiguidanonbeve – “Un calcio per la sicurezza stradale”, a cura di AFVS

Attività ludico-educativa con utilizzo di occhiali alcolemici per simulare l’effetto dell’alcol durante un semplice gesto motorio.

• Tappeto alcolemico, a cura di AFVS

Percorso esperienziale con occhiali alcolemici per simulare alterazioni dell’equilibrio e della percezione.

• Simulazione di intervento su incidente stradale, a cura della Polizia Locale di Cremona, Vigili del Fuoco, Croce Rossa – Comitato di Cremona e AREU AAT 118 Cremona.

Dimostrazione realistica delle operazioni di soccorso.

• Camper Azzurro, a cura della Polizia Stradale

Presenza dell’aula multimediale itinerante con attività educative e dimostrative, affiancata da pattuglia con etilometro, moto e Lamborghini della Polizia di Stato (compatibilmente con esigenze di servizio).

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