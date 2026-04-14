Ubriaco, aggredisce i carabinieri: a Pescarolo il vagabondo Alexandre finisce nei guai

La sua storia, di uomo dal passato difficile che dopo aver voltato pagina sta girando l’Europa a piedi e con mezzi di fortuna insieme ai suoi cani, aveva attirato la curiosità di tante persone che lo avevano incontrato per le strade di Cremona, nei giorni scorsi, e aveva raccontato la sua storia anche a Cremonaoggi.

Ora però dovrà rispondere di fronte alla legge di quanto accaduto oggi pomeriggio attorno alle 14 a Pescarolo, dove, competamente ubriaco, ha litigato con il barista del paese insultando poi chiunque gli capitasse di incontrare, tanto che qualcuno ha chiamato i carabinieri. Una volta arrivata la pattuglia di Robecco d’Oglio l’uomo, 35 anni, una lingua che è un misto di francese, italiano, spagnolo, se l’è presa anche con i militari che cercavano di identificarlo.

E’ andato in escandescenze e poi ha cercato di scappare ma è stato presto raggiunto. A quel punto ha cercato di divincolarsi scalciando ma alla fine è stato bloccato e ammanettato continuando però a a dibattersi e dare calci, colpendo anche un militare che poi ha dovuto ricorrere alle cure mediche del Pronto Soccorso.

È quindi intervenuta un’altra pattuglia in supporto. L’uomo è privo di documenti, i carabinieri stanno ricorrendo al fotosegnalamento per accertare la sua identità. Dopo l’accaduto è stato sedato e portato in ospedale, quindi sarà portato in caserma per i provvedimenti di polizia giudiziaria.

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