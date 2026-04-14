Turchia, studente apre il fuoco nella sua scuola poi si toglie la vita: 16 feriti

(Adnkronos) –

Sparatoria in una scuola a Sanliurfa nel sudest della Turchia, dove uno studente è entrato con un fucile e ha sparato in modo indiscriminato. Sedici persone sono rimaste ferite e lo studente responsabile della sparatoria e di aver tenuto in ostaggio diverse persone si è suicidato. Ad annunciarlo è stato il governatore di Sanliurfa Hasan Sildak ai microfoni di Ntv.

Il ragazzo era uno studente della scuola superiore professionale e tecnica anatolica Ahmet Koyuncu, situata nel distretto di Siverek.