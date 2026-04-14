Ungheria, Benifei “Finita era Orban, nuovo governo riporta Budapest in alveo Ue”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “In Ungheria è finito il sistema di potere di Orban: il nuovo governo ha la possibilità e la volontà di riportare finalmente il Paese in un alveo pienamente europeo”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato del Partito Democratico Brando Benifei, commentando a Bruxelles la svolta politica a Budapest dopo sedici anni di governo Fidesz. Secondo Benifei, la vittoria di un nuovo Primo Ministro moderato ed europeista segna un cambio di assetto radicale: “Siamo di fronte a un’impostazione opposta rispetto al passato su temi fondamentali, con una chiara vicinanza all’Europa piuttosto che all’asse Putin-Trump, che per Orban rappresentava un riferimento strategico”.

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