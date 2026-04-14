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Ungheria, Falcone “Vittoria Magyar rafforza principi europeisti e democrazia”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Chiaramente la vittoria in Ungheria di Péter Magyar rappresenta l’affermazione del PPE, dei principi cristiani, europeisti e atlantisti”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, commentando l’esito delle elezioni in Ungheria. “La vittoria rappresenta certamente l’affermazione della democrazia, ma soprattutto del buon governo che tutti noi, come Partito Popolare, riusciamo a esprimere in tutti i governi in cui siamo presenti, e laddove non siamo presenti riusciamo a fare un’opposizione costruttiva, che raggiunge le aspettative non soltanto di tanti europei, ma di tanti cittadini dei Paesi membri – ha continuato l’eurodeputato di Forza Italia -. Credo che la presenza oggi del Partito Popolare Europeo e del collega Péter nello specifico possa rappresentare un momento cruciale di svolta in Europa, cioè il consolidamento e il rafforzamento dell’Ue, come entità istituzionale che si riafferma nel campo planetario per poter esportare principi di democrazia e di reale partecipazione”.

xf4/sat/mca3

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