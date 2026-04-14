William e il caso in Gran Bretagna, milioni incassati da un carcere inutilizzato

(Adnkronos) – Il Principe di Galles William avrebbe ricevuto 2,5 milioni di sterline di denaro pubblico per l’affitto di un carcere inutilizzato da quasi due anni. A riportare la notizia in Gran Bretagna è il Sunday Times. William infatti è anche Duca di Cornovaglia e, in quanto tale, sovrintende a numerose proprietà che gli fruttano ingenti guadagni. Fra queste, c’è la prigione – abbandonata e chiusa a causa della presenza di gas tossici – di HMP Dartmoor. Il Sunday Times ha riportato che il Ducato di Cornovaglia è proprietario del carcere e lo ha concesso in locazione al ministero della Giustizia per 1,5 milioni di sterline (1,7 milioni di euro) all’anno a partire da dicembre 2023. Ciò significherebbe che negli ultimi 20 mesi il contratto di locazione ha generato almeno 2,5 milioni di sterline (circa 2,9 milioni di euro) di entrate. Tuttavia, il carcere nel Devon è inutilizzato dal luglio 2024, dopo che nelle celle dei detenuti sono stati rilevati alti livelli di radon, un gas tossico presente in natura e collegato al cancro ai polmoni.

La struttura di categoria C (progettata per detenuti maschi adulti che difficilmente tenteranno la fuga, ma di cui non ci si può fidare in condizioni di detenzione all’aperto) è una delle 42 carceri e centri di libertà vigilata del Regno Unito con alti livelli di radon. Il Ducato di Cornovaglia si è rifiutato di confermare l’ammontare delle tasse pagate da William sul reddito derivante dall’affitto, dichiarando: “L’affitto del carcere di HMP Dartmoor riflette accordi di lunga data che regolano il sito ed è stato negoziato su base commerciale standard, con entrambe le parti che si sono avvalse di consulenti indipendenti. Rimaniamo in contatto regolare con il Ministero della Giustizia, poiché è quest’ultimo a determinare il futuro del carcere”. Ha aggiunto: “Sin dalla chiusura, siamo stati attivamente impegnati in discussioni con il Ministero della Giustizia per trovare al più presto una soluzione equa e sostenibile a questo problema”.

Il giornale ha riportato che, da quando il sito è stato abbandonato, si è infestato di ratti, uccelli, pipistrelli e insetti. Ciò è accaduto dopo che le finestre sono state lasciate aperte per favorire la ventilazione, come affermato in un rapporto del carcere. Il Ducato di Cornovaglia è una tenuta istituita dal re Edoardo III nel 1337 per garantire un reddito all’erede al trono. In qualità di attuale erede, il principe William detiene anche il titolo di Duca di Cornovaglia e sovrintende alla tenuta, percependo al contempo un reddito personale da essa. Secondo il sito web della Famiglia Reale, il Ducato attualmente fornisce un reddito annuo di 21 milioni di sterline, che “il Principe utilizza per sostenere se stesso, i suoi figli e le loro famiglie, nonché per la sua attività filantropica, che raccoglie oltre 100 milioni di sterline all’anno per diverse cause benefiche. Il Principe paga volontariamente le imposte sul reddito su tutte le entrate provenienti dal patrimonio”.