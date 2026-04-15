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Albanese “Palermo prima città siciliana che celebra Made in Italy”

PALERMO (ITALPRESS) – “Anche a Palermo si celebra la giornata del Made in Italy, è la prima città siciliana che lo celebra e lo decliniamo con le nuove generazioni. Con loro, infatti, si è intrapreso un percorso di crescita e valorizzazione per quello che è un mercato da 170 miliardi di euro e che ha una capacità almeno di 30 miliardi di euro per il prossimo anno. I giovani non solo rappresentano il futuro ma una spinta propulsiva su settori come il digitale e le nuove tecnologie”. Così Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna, a margine del convegno “Giovani competenze per il Made In Italy: le nuove generazioni siciliane protagoniste del Futuro ”, che si è svolto alla Camera di Commercio Palermo Enna. xd6/vbo/gtr

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