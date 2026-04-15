Video Pillole
Cina, corsie spartitraffico robotizzate per ridurre il traffico
Per far defluire il traffico più agevolmente, soprattutto nelle ore di punta e nelle aree vicino alle scuole, nella città cinese di Hangzhou sono state introdotte corsie spartitraffico robotizzate. Un sistema intelligente per gestire la congestione della circolazione, capace di riconfigurare le corsie – quando necessario – in soli a 40 secondi. (XINHUA/ITALPRESS)
mec/abr/mca1
mec/abr/mca1
(Fonte video: Xinhua)
© Riproduzione riservata