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Cina, corsie spartitraffico robotizzate per ridurre il traffico

Per far defluire il traffico più agevolmente, soprattutto nelle ore di punta e nelle aree vicino alle scuole, nella città cinese di Hangzhou sono state introdotte corsie spartitraffico robotizzate. Un sistema intelligente per gestire la congestione della circolazione, capace di riconfigurare le corsie – quando necessario – in soli a 40 secondi. (XINHUA/ITALPRESS)
mec/abr/mca1

(Fonte video: Xinhua)

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