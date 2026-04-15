Colonie feline e altro: le associazioni si presentano alla città

L’associazione Amici dei Mici ODV organizza l’evento dal titolo “Non solo colonie feline”, un incontro dedicato alle realtà del territorio cremonese impegnate nella tutela degli animali, della fauna e dell’ambiente. L’iniziativa si propone di illustrare l’identità e le attività correnti delle diverse organizzazioni partecipanti.

L’incontro si terrà sabato 18 aprile 2026, dalle ore 9:30 alle 12:30 presso il il CSV – Centro Servizi per il Volontariato, via San Bernardo, 2 e sarà moderato da Tina Maffezzoni, attivista e volontaria di Amici dei Mici. Intervengono: Primella Boldori, Presidente dell’associazione Amici dei Mici ODV; Paola Moglia, avvocato dell’associazione Amici dei Mici ODV; Antonella Bassanetti: responsabile Guardie Eco-Zoofile, OIPA Cremona e provincia; Filippo Locatelli, attivista LAV Cremona; Ettore Amadio, referente LIPU Cremona; Fabio Guarreschi: presidente dell’associazione Il Nibbio ODV Pro Natura di Spinadesco; Pierluigi Rizzi, presidente Circolo VedoVerde, Legambiente Cremona e i volontari del Servizio di Vigilanza del Parco del Po e del Morbasco.

La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza. Per ulteriori informazioni, sono stati messi a disposizione i seguenti contatti telefonici: 3331053916 – 3298685164.

“Le colonie feline – sostegnono gli organizzatori – sono inserite in un territorio, fanno parte di un ambiente, sono in contatto con la fauna selvatica. Riteniamo che la connessione, la collaborazione tra le realtà associative tutti quanti possa portare ad un vero lavoro di interscambio.

Auspichiamo che questo primo incontro possa essere l’inizio di un percorso insieme, associazioni e cittadini in una vera, grande rete di aiuto, collaborazioni; dove anche le istituzioni possano avere un ruolo maggiormente vicino alle realtà territoriali e all’impegno del volontariato.

Al termine dell’incontro verrà consegnato ai partecipanti una lista di contatti utili, che possano aiutare ed orientare il cittadino in caso di necessità in relazione alle realtà presentate.

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