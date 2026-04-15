Dalla cittadinanza italiana all’intervista a Trump contro Meloni, chi è la giornalista Maria Bartiromo

(Adnkronos) – “Non abbiamo più lo stesso rapporto”. Dopo l’intervista al Corriere della Sera, Donald Trump risponde ad una domanda sulle relazioni con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo la guerra in Iran. A intervistarlo è Maria Bartiromo, giornalista di punta del network cche ha ricevuta la cittadinanza “per meriti speciali” solo pochi mesi fa, proprio su proposta del governo Meloni.

Maria Bartiromo è cittadina statunitense, nata a New York nel settembre 1967. La sua famiglia però ha forti radici italiane: i nonni materni emigrarono da Agrigento alla fine del 1800, mentre suo nonno paterno arrivò a inizio 1900 dalla Campania. I suoi genitori, italo-americani, hanno gestio un ristorante italiano a Brooklyn, mentre lei si è dedicata allo studio dell’economia e del giornalismo.

Nel corso degli anni è diventata un volto molto noto del giornalismo televisivo negli Stati Uniti. Ha lavorato alla Cnn e alla Cnbc prima di passare nel 2014 a FoxNews. Ha svolto il ruolo di moderatrice in diverse edizioni del Forum economico mondiale di Davos e ha pubblicato numerosi articoli sui periodici finanziari, tra cui il Financial Times e il New York Post. Per i suoi reportage economici ha ricevuto diversi premi tra cui due Emmy Awards.



Sin dalla prima amministrazione Trump, è diventata una sostenitrice dell’attuale presidente degli Stati Uniti.

Maria Bartiromo ha ottenuto la citadinanza italiana a settembre 2025 per meriti speciali. “La signora Bartiromo, – si legge nella nota del Consiglio dei Ministri – nel corso della sua carriera ultratrentennale da giornalista, ha contribuito in modo significativo a rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, mantenendo costante il suo impegno verso le Istituzioni italiane”. Il Consiglio dei Ministri aveva deliberato di proporre il conferimento della cittadinanza al Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, vista la proposta di attivazione della procedura avanzata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani.