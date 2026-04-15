"Figlie dell'Ombra": il 17 aprile La Casta D. in scena al Bellini di Casalbuttano

Quante donne, nella storia, sono state considerate assistenti, invece erano grandi artiste? Semplici collaboratrici quando erano invece creatrici geniali? Quante hanno lavorato sotto la firma “Anonimo”? Questa è la domanda a cui vuole dare una risposta Figlie dell’Ombra, l’ultimo lavoro della compagnia teatrale La Casta D., che debutterà venerdì 17 aprile (ore 21) al Teatro Bellini di Casalbuttano.

Uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Denise Valentino per rendere omaggio alle donne “geniali e sconosciute”, liberamente ispirato alla ricerca del collettivo Arti sorelle. L’evento si inserisce all’interno del programma Giovani dentro, ovvero invecchiare con stile, promosso da Auser nell’ambito delle politiche per l’invecchiamento attivo sostenute da Regione Lombardia, con la collaborazione di Ats Val Padana.

Figlie dell’ombra racconta di alcune figure femminili spesso dimenticate o poco valorizzate, sottolineandone talento, storie e drammi interiori, in un percorso culturale ed emotivo che mette al centro il ruolo delle donne nella storia e nella società.

L’intero ricavato della serata, con ingresso a offerta libera, verrà devoluto all’associazione I Care We Care Aps, che si occupa di prevenzione e lotta alla violenza di genere.

L’iniziativa vede il coinvolgimento di diverse realtà del territorio, tra cui Auser Unipop Cremona e Auser Comprensorio di Cremona, oltre al patrocinio del Comune. Per partecipare è consigliata la prenotazione tramite messaggio WhatsApp al numero 333 3325421.

© Riproduzione riservata