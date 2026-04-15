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Frana Niscemi, Procuratore capo Gela “Indagini preliminari non ancora concluse”

GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “Svolgeremo a breve attività di sequestro della documentazione nella disponibilità di alcuni degli indagati, continueremo l’acquisizione presso altri uffici pubblici che è in corso e abbiamo in programma anche di interrogare i soggetti attualmente iscritti nel registro degli indagati. Rilevato che le attività istruttorie potrebbero portare a fughe di notizie con alterazione dei fatti, ricostruzioni parziali, nomi di indagati o fake news, abbiamo ritenuto opportuno fare un punto stampa per una ricostruzione più lineare possibile”. Lo ha detto il procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, in una conferenza stampa in merito all’inchiesta sulla frana di Niscemi. “Sottolineo che siamo in fase di indagini preliminari e queste non sono ancora concluse”. xa9/vbo/mca1

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