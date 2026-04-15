Lollobrigida “Con legge su tutela agroalimentare nuovi strumenti di protezione”

ROMA (ITALPRESS) – “Proprio nella giornata dedicata al Made in Italy, alla sua protezione, il governo Meloni, con più fondi di qualsiasi altro per il settore primario, ha già raggiunto un record e oggi ne raggiunge un altro, capace di proteggere i propri prodotti cosa che per anni non è stata fatta”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine della conferenza stampa dopo l’approvazione del disegno di legge sulla tutela agroalimentare.

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