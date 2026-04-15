Pecoraro Scanio “Italia derubata da fakefood per 120 miliardi ogni anno”

VERONA (ITALPRESS) – “La difesa del Made in Italy agroalimentare è oggi una priorità strategica. Dall’Italian Sounding all’agropirateria, serve una risposta forte e coordinata contro chi falsifica i nostri prodotti e danneggia agricoltori e territori”. Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, promotore della rete EcoDigital ed ex ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura, intervenendo a Verona in occasione di Vinitaly. “Il fenomeno dell’Italian Sounding – ha sottolineato – vale oltre 120 miliardi di dollari l’anno nel mondo, come evidenziato da Coldiretti. Una quota significativa si concentra negli Stati Uniti, dove politiche protezionistiche e dazi sui prodotti autentici italiani finiscono per favorire il mercato del falso”.

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(Fonte video: Fondazione UniVerde)