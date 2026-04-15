Recruiting Day a Cremona: imprese e candidati si incontrano con lo speed date

l Centro per l’Impiego di Cremona, in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Umana, organizza un Recruiting Day con l’obiettivo di favorire l’incontro tra nove importanti realtà produttive del territorio cremonese e persone in cerca di occupazione nel settore produttivo.

L’evento si svolgerà con la modalità dello speed date: i candidati avranno l’opportunità di presentarsi direttamente alle aziende attraverso brevi colloqui conoscitivi, sostenendone uno o più nel corso del pomeriggio.

L’iniziativa è in programma per martedì 21 aprile: alle ore 13.30 un caffè di benvenuto, dalle 13.45 i saluti istituzionali e dalle 14 alle 18 i colloqui, presso il Centro per l’Impiego di Cremona, nella prestigiosa cornice di Palazzo Fodri (Corso Giacomo Matteotti 15, Cremona).

Ad aprire i lavori saranno Roberto Mariani, presidente della Provincia di Cremona, Tamara Vanoncini, Area Politiche Attive del Lavoro – Umana, e Rosalba Leoni, Responsabile del Centro per l’Impiego di Cremona.

Le aziende partecipanti – Eurotecno, Gil Technology, Green Oleo, Martino Rossi, Oleificio Zucchi, Panificio Cremona, Peri, RDD Servizi e Sanatec – sono tutte alla ricerca di personale in ambito produttivo.

Sarà possibile candidarsi entro il 17 aprile, e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili, inviando il proprio curriculum vitae agli indirizzi e-mail infocr@umana.it o preselezione.cremona@provincia.cremona.it oppure tramite il link dedicato.

Le candidature eccedenti rispetto alle disponibilità saranno comunque prese in considerazione per future opportunità di inserimento o colloqui.

Con questo appuntamento, i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona raggiungono il sesto evento organizzato nel 2026. Sono già in programma ulteriori iniziative, sia di orientamento sia di incontro diretto con le aziende, sempre con l’obiettivo di favorire l’occupazione e il dialogo tra domanda e offerta di lavoro.

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